Rod Stewart und Simple Minds kommen nach Deutschland

Rod Stewart spielt insgesamt fünf Konzerte in Deutschland. Am 14. Juni tritt er in Leipzig auf. Einen Tag später, am 15. Juni, steht er in Berlin auf der Bühne. Karten gibt es ab Donnerstag, 10 Uhr, bei Ticketmaster. Kundinnen und Kunden der Telekom bekommen schon ab Mittwoch um 10 Uhr Karten im Presale. Die Tour ist überschrieben mit "Global Hits live in Concert – One Last Time", was vermuten lässt, dass es die letzte des 78-Jährigen ist.

Bildrechte: dpa