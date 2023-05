Zuletzt hat im Saalekreis eine Rentnerin 200.000 Euro an Betrüger verloren: Am Telefon hat eine "Bekannte ihrer Schwägerin" gesagt, sie brauche Geld für eine Haftkaution. Die Bekannte habe einen Unfall verursacht. Nun sei sie in Haft. Natürlich handelte es sich bei der "Bekannten" um eine Betrügerin. Die Schwägerin war nicht in Haft.