Erste Hilfe für Hunde: Kurse in Sachsen-Anhalt

Den nächsten Kurs bietet Sandra Cario Ende Juni beim DRK in Stendal an, weitere voraussichtlich im Oktober und November. "Ansonsten fahre ich auch gerne zu Hundevereinen", sagt sie. Dafür könne man sie einfach kontaktieren.



Auch der ASB in Magdeburg bietet Kurse für Erste Hilfe am Hund an. Online gibt es außerdem einen Leitfaden mit wichtigen Tipps für verschiedene Situationen und Notfälle.