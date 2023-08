Gut aussehen und dabei Gutes für die Umwelt tun – das ist in rund 20 Friseursalons in Sachsen-Anhalt möglich. Die Salons unterstützen die Initiative "Hair Help The Oceans", auf Deutsch "Haare helfen den Ozeanen". Dank dieser landen abgeschnittene Haare nicht im Müll, sondern als große Matten im Meer.