Time to say Goodbye – am Mittwoch läuft "Flirteinander" zum letzten Mal bei MDR SACHSEN-ANHALT. Zum Abschied hat Moderatorin Sabine Küster acht Paare eingeladen, die sich durch "Flirteinander" kennengelernt haben. Zusammen schwelgen Sie in Erinnerungen an fast 30 Jahre Dating im Radio.