Rezept von Robin Pietsch "Fünf Minuten" Senfei

Die Eier je nach Belieben kochen, abschrecken und von der Schale befreien. In der Zwischenzeit Butter und Senf in einem Topf schmelzen und kurz anrösten. Mit Sahne auffüllen, aufkochen und abschmecken mit Zucker und Salz. Die Eier in einen tiefen Teller geben, mit Soße übergießen und etwas Gartenkresse darauf verteilen. Zum Schluss Muskatnuss über das Gericht reiben.