Vor fünfzig Jahren wurde zum ersten Mal am Neujahrstag der Weltfriedenstag gefeiert. Der damalige Papst, Paul VI., hatte sich einige Wochen vorher mit einer Friedensbotschaft an die Regierenden in aller Welt gewandt und darin den 1. Januar zum Weltfriedenstag erklärt. Spannungen, Unruhen und Kriege drängten ihn dazu.