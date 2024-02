Klaus Hanel aus Serba im Saale-Holzland-Kreis lacht laut, als er die Urkunde von uns überreicht bekommt. "Das ich mich wegen Skat nochmal im Radio höre? Da muss ich morgen in der Rund gleich einen ausgeben. Das ist sicher", sagt der Mitbegründer der vermutlich ältesten Skatrunde Thüringens - "Konsum".

"Wir haben uns so genannt, weil wir alle aus dem Konsum waren", erinnert sich der fast 85-Jährige. Im "Grünen Kranz" in Jena gab es vor 64 Jahren die erste Skatrunde der vier Freunde. Die Kneipe in der Lutherstraße gibt es heute nicht mehr. "Beim Rudi! Der hatte einen separaten Raum. Da konnten wir uns austoben".