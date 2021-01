Jörg Schmidt ist leidenschaftlicher Puppenspieler. Sein privates Figurentheater in Ilmenau-Roda hat eine große Fan-Gemeinde in der Region. Legendär sind Weihnachtsaufführungen und humoristische Parodie-Abende. Doch das Theaterleben liegt durch Corona brach. Jörg Schmidt hängt - wie so viele Künstler und Kulturschaffenden - in der Luft.