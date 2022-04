Am 26. April 2002 hat am Erfurter Gutenberg-Gymnasium ein ehemaliger Schüler 16 Menschen erschossen: Lehrer, Lehrerinnen, die stellvertretende Schuldirektorin, zwei Schüler und einen Polizisten. Mit der letzten Kugel tötete sich der 19-Jährige selbst. Es war der erste Amoklauf an einer deutschen Schule.

20 Jahre ist das jetzt her. MDR THÜRINGEN-Reporterin Antje Kirsten hat damals rund um die Uhr über das Ereignis berichtet, war vor der Schule, als sich am Tag danach ein Blumenmeer ergoss, sich die Überlebenden schweigend und weinend in den Armen lagen. Sie war auf Pressekonferenzen der Polizei, des Innenministeriums, war bei späteren Debatten um ein schärferes Waffenrecht, bessere Schule, mehr Pädagogen, mehr soziale Zuwendung, mehr Sozialarbeiter dabei. Sie hat mit Schülern, Hinterbliebenen, mit Politikern und Psychologen gesprochen. Sie war in all den Jahren auch immer beim Gedenken an die Opfer des Amoklaufs vor der Schule dabei.