City-Sänger Toni Krahl wird 75: Im Interview spricht er über seine neue Karriere

5 min

Die Ostrock-Legende Toni Krahl ist am 3. Oktober 75 Jahre alt geworden. Was er zur Feier des Tages vorhat und warum der DDR-Star ältester Newcomer Deutschlands werden will, erzählt er im Interview mit Marko Ramm.

Die Ostrock-Legende Toni Krahl ist am 3. Oktober 75 Jahre alt geworden. Was er zur Feier des Tages vorhat und warum der DDR-Star ältester Newcomer Deutschlands werden will, erzählt er im Interview mit MDR THÜRINGEN-Modrator Marko Ramm.