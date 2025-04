Im Klartext: Man erließ so hohe Steuerbescheide, dass diese nur in Form der Gegenstände selbst beglichen werden konnten. Zur Ehrenrettung der westlichen Künstler sei angemerkt, dass sie nur einen verschwindend kleinen Teil der wie auch immer in den Besitz der KuA gekommenen Gegenstände erworben haben können. Denn die Mengen müssen gigantisch gewesen sein.

Die Einführung einer neuen Lagerordnung der KuA 1986 führte zu einer heftigen Betriebsamkeit im Zentrallager Mühlenbeck und den Außenlagern in Neufahrland (I und II), Fahrland, Satzkorn, Krohne (I und II) Schocksdorf, Schildow usw. Alleine die "Kleinware" in den Außenlagern ab 1978 umfasste demnach den Inhalt von 7950 Faltkartons, wie aus einem Dokument im Bundesarchiv hervorgeht.

So groß wie die Münchner Olympiahalle. Buch "Skandal"

Skandal im Sperrbezirk?

Wir schreiben das Jahr 1983, in der DDR ist die Rosi los. Die Spider Murphy Gang tourt im Schlepptau von Bernd Martin durch die Lande. Der spätere MDR THÜRINGEN-Moderator war damals für die DDR-Künstleragentur tätig und quasi das Mädchen für alles. Dass seine Schützlinge letztlich in Naturalien bezahlt wurden, das hatte er damals schon mitbekommen, für die Details waren aber andere zuständig.

Im offiziellen Buch der Band "Skandal" berichten die Bandmitglieder noch bereitwillig, wie ihr Band-Manager nach der Tour "rüber zu Schalck-Golodkowski gefahren" war und in riesigen Hallen, so groß wie die Münchner Olympiahalle "billigst wertvolle Antiquitäten" eingekauft hat. Konzertflügel und andere Wertgegenstände. Die ausgezahlte Gage in DDR-Mark wurde zwischendurch in Plastetüten aufbewahrt.

Der "Stern" schrieb - von der Stasi sauber abgeheftet - von "gebrauchten Pianos, zwei Flügeln und kostbaren Goethe- und Schillerausgaben". Heute redet man nicht mehr gern darüber. Echte Berührungspunkte mit diesen Zahlungsmitteln hatte Bernd Martin nur bei seiner Tourbegleitung von Nana Mouskouri, der Schlager-Diva war der angebotene Blütner-Flügel nicht neu genug und Bernd Martin hatte große Schwierigkeiten, sie dennoch zum Auftritt zu bewegen. Bildrechte: imago images / United Archives

Sie wollte den Flügel nicht, weil es ein restaurierter Flügel war, der eigentlich viel mehr wert war als ein neuer. Bernd Martin, Tour-Organisator und später MDR THÜRINGEN-Moderator

