Ein bisschen Freude, Flair und Abkühlung dürfen wir uns auch in Zeiten des Sparens gönnen. Anders als mit Importobst aus dem Süden legen wir mit unseren Brunnen auch keine fremden Länder trocken. Und die modernen Fontänen passen quasi auch auf, dass sie nicht so viel Wasser verplempern. Der Hauptfeind ist der Wind: Über Windmesser werden die Fontänen gesteuert und über Zeitschaltuhren sowieso. Nachts ist das Wasser in der Regel ganz still.