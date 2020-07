Gewinnen Sie Karten für die Domstufen-Festspiele

Wir verlosen 3 x 2 Karten für die Domstufen-Festspiele in Erfurt! Am 31. Juli können Sie "Opera gloriosa" erleben und am 1. August "In 80 Minuten um die Welt". Machen Sie mit bis zum 30. Juli um 8 Uhr morgens!