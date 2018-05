Und wir lassen den Taschenrechner an. 1961 trafen - so die Legende - Mick Jagger und Keith Richard auf dem Bahnsteig ihrer Heimatstadt Dartford aufeinander. 2018 minus 1961: 57 Jahre ist das her. 1964 dann das erste Album. Das erreichte Platz eins in England und Platz zwei in Deutschland. Ein Jahr später erscheint dann " (I can't get no) Satisfaction " - auch schon über fünf Jahrzehnte her! Die Zeitschrift "Rolling Stone" wählte den Titel auf Platz zwei der 500 besten Songs aller Zeiten, hinter Bob Dylans "Like a rolling stone".

25 Studioalben haben die Rolling Stones mittlerweile veröffentlicht. 200 Millionen Tonträger sollen insgesamt verkauft worden sein. Die Liste ihrer Hits ist lang: "Angie", "As tears go by", "Beast of Burden", "Brown Sugar", "Jumpin' Jack Flash", "Gimme Shelter", "Honky Tonk Woman", "Let's spend the night together", "Miss you", "Paint it black", "Ruby Tuesday", "Satisfaction", "Start me up", "Sympathy for the devil", "Under my thumb", "Wild horses", "You can't always get what you want". Mehr als 20 davon werden sie in ihrem rund zweieinhalbstündigen Programm in Berlin spielen. Wahrscheinlich die letzte Chance, die Legenden live zu erleben. Aber, wer weiß? Vielleicht kommen sie ja 2019 wieder und machen die 300 Lebensjahre voll.