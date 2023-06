Da die Kommunen demnächst beauftragt werden sollen, Heizpläne zu erstellen, könnten die Daten aus den Mietshäusern eine wertvolle Grundlage sein. Die Idee aus dem Bundesbauministerium, dass alle Bürger ihre Daten "gebäudescharf" melden sollen, hat bundesweit zu Schnappatmung geführt. Selbst die Experten, die sich mit solchen Planungen beschäftigen, wollen es so genau gar nicht wissen, wie man hört.

Produktentwickler, Techem GmbH in Hessen

Es gab auch schon die eine oder andere Nachfrage in diese Richtung.

Damit sind wir weniger in einer ländlichen Einfamilienhaussiedlung unterwegs, aber schon eher in der Innenstadt oder in Satellitenstädten, wo Menschen gewöhnlich zur Miete wohnen. Jetzt müssen die bereits erfassten digitalen Daten nur noch unsere oft noch analogen Verwaltungen erreichen.