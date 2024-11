Perfekt gepasst hat der Band Fools Garden ein Glas, das auf dem Boden zerbricht. In ihrem Lied " Lemon Tree " haben sie das Geräusch gleich für den Einstieg genutzt.

Die Band Steppenwolf hat das Aufnahmegerät nah an ein Motorrad gehalten. Im Song "Born to be wild" ist es gleich zu Beginn zu hören. Aber auch während des Liedes knattert es immer wieder.