Anlässe dafür gibt es gleich mehrere. Genau in der Woche seines Erfurter Auftritts findet in Kiew der 63. Eurovision Song Contest (ESC) statt. Außerdem hat er sein aktuelles Album "It is what it is" im Gepäck, aus dem gerade die dritte Single "House of Lucille" ausgekoppelt wurde.



Nach den beiden ESC-Siegen als Interpret schaffte Johnny Logan 1992 einen dritten Sieg als Komponist. Er schrieb den irischen Beitrag "Why me?", mit dem die Sängerin Linda Martin den Wettbewerb für sich entscheiden konnte. Dieselbe Sängerin hatte übrigens 1984 mit "Terminal 3", ebenfalls komponiert von Johnny Logan, den zweiten Platz belegt. Zweifelsohne hat also der ESC den Grundstein für Johnny Logans Karriere gelegt.



Seit Mitte der 2000er-Jahre knüpft Johnny Logan wieder an seine früheren Erfolge an. Mit dem Album "Irish Connection" gelang ihm dies zunächst in den skandinavischen Ländern. In Schweden gab's eine Gold-Auszeichnung dafür, in Dänemark Platin und in Norwegen sogar Doppel-Platin. Es folgten "Irishman in America" und "The Irish Connection 2". Außerdem war Johnny Logan auch als Schauspieler aktiv. Er trat in der Rock-Oper "Excalibur" als Artus auf.