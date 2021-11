Das erste "…bis dahin wie immer - Ihr Johannes" ertönte am 5. November 2001 in Ihrem Radio. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten weckt Johannes den Freistaat, sitzt quasi bei Ihnen mit am Frühstückstisch und begleitet Sie auf dem Weg zur Arbeit. Immer mit dabei, der Morgenhahn.

Johannes ist es gewohnt. seit 20 Jahren zeitig aus den Federn zu kommen. Bildrechte: MDR THÜRINGEN