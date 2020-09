Er wird besungen, ihm sind Romane und Gedichte gewidmet, fast täglich beschäftigen sich Serien mit ihm - und doch wird er in unserer Gesellschaft oft verdrängt: der Tod und mit ihm das Sterben. Dabei, sagt Jasmin Kleingärtner, müssen wir da alle durch. Die 35-Jährige hat Kunst an der Bauhaus-Uni in Weimar studiert, dann aber schnell gemerkt, dass da noch etwas fehlt. Sie habe Durst nach dem richtigen Leben gespürt, sie sei so sehr in ihrer akademischen Welt gewesen. Sie suchte nach Tiefgang, nach dem Kern des Lebens.

Respekt- und liebevolle Begleitung sterbenskranker Menschen

Was folgte, war eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Drei Jahre lang hat Jasmin Kleingärtner danach im Hospiz in Weimar gearbeitet. Seit diesem Jahr ist sie nun als Koordinatorin der Kinder- und Jugend-Hospizarbeit bei den Maltesern in Erfurt tätig. 45 Ehrenamtliche engagieren sich bei den Maltesern in der Trauerarbeit und Sterbebegleitung. Die Arbeit bestehe darin, Menschen, die sich am Lebensende befinden, die sterbenskrank sind, zu begleiten, sagt Jasmin Kleingärtner. Sie versorgen die Menschen nicht medizinisch, sondern seelsorgerisch. Die Malteser arbeiten dabei mit Krankenhäusern, Hospizen zusammen, bieten ihre Unterstützung an. Es sei ein erfüllendes Ehrenamt, sagt Kleingärtner. Ehrenamtliche bei Hospizdiensten sind für Sterbende und deren Angehörige da. Bildrechte: colourbox

Wir gestalten das Zwischenmenschliche, das, was viele auch vermissen, weil die Pflegekräfte, die Mediziner das zeitlich oft nicht schaffen. Wir sind für die Sterbenden da, hören zu. Jasmin Kleingärtner, Koordinatorin der Kinder- und Jugend-Hospizarbeit bei den Maltesern in Erfurt

Ausbildung dauert mindestens ein halbes Jahr

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden intensiv geschult. Die Ausbildung dauert gut ein halbes Jahr, dabei gehe es auch um Kommunikation, um Nähe und Distanz, um die Sterbephasen. Jeder Ehrenamtliche werde dabei auch mit Verlusterfahrung konfrontiert. In den Kursen gehe es auch darum, das Vertrauen in die eigene Empathie zu stärken. "Man lernt darauf zu vertrauen, dass man Angehörige beim Sterben begleiten kann", sagt Jasmin Kleingärtner. Viele Menschen hätten Angst davor. Aber es gehe oft einzig und allein darum, Gefühle zuzulassen und zuzuhören, sich dem anderen zu widmen.

Die Hospizarbeit der Malteser lädt einmal im Monat ins Trauercafé ein. Da treffen sich Hinterbliebene, verwaiste Eltern, um Trost und zurück ins Leben zu finden. Als ehrenamtlicher Sterbebegleiter arbeitet seit 2005 Frieder Göckeritz. Nach Jahrzehnten in der Energieversorgung, suchte er als Rentner eine neue Aufgabe. "Meine Frau hatte ein Prospekt mitgebracht, das für einen Kurs der Hospizarbeit warb. Ich hatte das Gefühl, das ist genau das Richtige für mich." Nach einer Ausbildung als Sterbebegleiter, ist er nun seit Jahren Trauerbegleiter und betreut vor allem Eltern, die ein Kind verloren haben. Einmal im Monat treffen sie sich. Es seien die tiefen, die oft philosophischen Gespräche mit den Sterbenden und Trauernden, die ihn so berühren und einen anderen Blick auf das Leben werfen. "Auf die wirklichen wichtigen Dinge", sagt er. Das sei keinesfalls etwas, was ihn traurig stimme, sagt der 69-Jährige.

Arbeit mit Sterbenden und Trauernden schafft Bewusstsein für wichtige Dinge

Jasmin Kleingärtner sagt, diese Arbeit habe ihr bewusst gemacht, dass materielle Dinge ziemlich unwichtig sind. "Mein Familie, meine Freunde, das ist es, was mir wichtig ist. Das wird einem bewusst, wenn man mit Menschen redet, die am Lebensende stehen." Wer mit Sterbenden zu tun hat, wird mit seinen eigenen Problemen, Lebensthemen konfrontiert. Sobald wir uns dem stellen, schwindet die Angst, sagt die 35-Jährige.

Es ist für alle Ehrenamtlichen sehr bereichernd. Oberflächliche Dinge wie Rollen im Leben, Streitereien, Konkurrenz am Arbeitsplatz fallen weg. Es geht dann darum, wie gestalten wir unser Miteinander. Man kommt mehr zum Kern - was macht uns Menschen aus? Das sind Dinge, nach denen wir uns alle sehnen. Jasmin Kleingärtner, Koordinatorin der Kinder- und Jugend-Hospizarbeit bei den Maltesern in Erfurt

Das seien Dinge, die am Lebensende Gewicht haben.

Regenbogenwald für verwaiste Eltern auf dem Hauptfriedhof Erfurt

Die Malteser haben 2011 auf Wunsch der Gruppe verwaister Eltern einen Regenbogenwald auf dem Hauptfriedhof in Erfurt angelegt. Dort pflanzen Eltern für ihr verstorbenes Kind einen Baum als Lebenszeichen. "Das sind Zeichen der Hoffnung, die Eltern binden bunte Bänder in die Bäume - das ist der Regenbogen", erzählt Frieder Göckeritz. Wer ein Kind verloren hat, kann beim Friedhofsamt beantragen, dass ein Baum gepflanzt wird. Jedes Jahr am 13. September werden alle Eltern eingeladen, die einen Baum gepflanzt haben. Bei Musik und einem Picknick wird an die Kinder erinnert, die nicht mehr da sind. Friedhof in Erfurt: Die Malteser haben hier auf Wunsch der Gruppe verwaister Eltern einen Regenbogenwald für verstorbene Kinder angelegt. Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling