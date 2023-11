Der Nepp läuft zum Beispiel so ab: Angeblich hat die eigentliche Transaktion nicht funktioniert oder man bietet die "Sicher bezahlen"-Variante an. Diese Funktion gibt es zum Beispiel auf Kleinanzeigen.de tatsächlich und soll Käufer und Verkäufer schützen. Das klappt aber nur direkt in der Nachrichtenfunktion eben dieser Seite. Wenn Ihnen ihr angehender Vertragspartner dafür Links in E-Mails oder SMS zuschicken will, ist etwas faul.