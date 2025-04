Servicestunde | 07.04.2025 Reisemediziner klärt auf: Lohnt es sich gegen die Masern zu impfen?

Hauptinhalt

07. April 2025, 12:56 Uhr

In jüngster Zeit treten auch in Deutschland wieder vermehrt Masern-Infektionen auf. Lohnt es sich, sich gegen die Krankheit impfen zu lassen? Reisemediziner Tomas Jelinek erklärt es hier in der Servicestunde.