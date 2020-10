Michael Lott ist Hamburger. Dort hat er studiert und angefangen, am Theater zu spielen. Beim Theater blieb es aber nicht. Lott spielt in unzähligen Filmen, er synchronisiert verschiedene Schauspieler, spricht Tierdokumentationen und Hörspiele und dann ist er auch noch die Station Voice von MDR THÜRINGEN. Das heißt, immer wenn es heißt "MDR THÜRINGEN - die Nachrichten", dann hören Sie Michael Lott.

Neben seiner Arbeit geht Lott segeln, reiten, ins Theater oder mit seinem Hund vor die Tür. Und dann hat er natürlich auch noch eine Familie. Wie Michael Lott es schafft, all diese Sachen unter einen Hut zu bekommen und was er dabei so erlebt, dass erzählt er heute bei Ramm am Nachmittag zwischen 15 und 18 Uhr.