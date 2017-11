Die Einwohner schätzen besonders die Lage, so zum Beispiel Gisela und Manfred Unger. "Was mir besonders gut gefällt, ist unser großer Balkon", sagte Frau Unger. "Ich kann über meine ganze Heimatstadt blicken und sogar die Kirche sehen." Bei gutem Wetter lässt es sich bis in den Hainich blicken. Es gibt viel Grün, Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Verkehrsmittel sind fußläufig zu erreichen. Das ganze Haus ist barrierefrei. Rentner, junge Familien und Alleinstehende wohnen unter einem Dach.