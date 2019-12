Erste Hits landete er vor Jahren mit diversen Songs für die Fernsehserie The Wombles. Mittlerweile hat sich Batt als extravaganter Songschreiber und Produzent für andere Künstler einen Namen gemacht. Unter anderem hat er für Art Garfunkel den Mega-Seller "Bright Eyes" komponiert. Auch Musical-Star David Essex will von diesen außergewöhnlichen Fähigkeiten profitieren. Nach Megaerfolgen als Darsteller in Tommy und Evita will dieser nun mit Batts Hilfe ein neues Soloalbum produzieren. "The Whisper" soll ein balladeskes Kleinod werden, mit unendlich vielen kleinen Höhepunkten. Unter anderem wünscht sich Essex von Batt für die Scheibe einen Song über eine gescheiterte Winterliebe. Ganz getragen und im orchestralen Soundgewand. Für den Profi-Songschreiber natürlich überhaupt kein Problem! Gemeinsam mit Texter Tim Rice entwirft Mike Batt ein eingängiges kleines Meisterwerk, dass sich tatsächlich zu einem der größten Erfolge in David Essex‘ Karriere entwickelt. "A Winter’s Tale" wird ein Riesenhit, landet in Großbritannien auf Platz zwei der Singlecharts.