Doch wie es der Zufall will: Plötzlich bekommt sie, während einer Frankreich-Tour mit France Gall, ein verlockendes Angebot. Sie soll ihre Stimme einem einminütigen Werbespot für ein hochprozentiges Getränk leihen. Kate nimmt den Auftrag an und nur wenig später erfreut sich die Musik aus dem Clip so großer Beliebtheit, dass erste Kopien in den europäischen Diskotheken gespielt werden. Komponist Olivier Bloch Lainé wittert die große Chance und produziert mit Kate aus dem Musikschnipsel einen kompletten Song - nur der Text wird werbefrei abgeändert. Unter dem Pseudonym Kate Yanai veröffentlicht, wird "Summer Dreamin" tatsächlich ein Megaerfolg und der Sommerhit des Jahres in Deutschland.

Kate Yanai singt in dem Song "Summer dreamin" über den Sommer. Bildrechte: Colourbox.de