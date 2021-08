John Phillips will es endlich wissen! Lange Jahre hat er sich in den verschiedensten Bands abgerackert. Jetzt scheint er mit seiner Frau Michelle sowie Cass Elliott und Denny Doherty endlich die richtigen Musiker gefunden zu haben. "The Mamas & The Papas" soll das gemeinsame Projekt heißen - und einen Plattenvertrag haben die vier schon in der Tasche. Die Band The Mamas & The Papas auf der Bühne. Bildrechte: IMAGO

Der Song, mit dem sie ihre Karriere starten wollen, liegt besonders Michelle am Herzen. Die Nummer entstand bereits drei Jahre zuvor in New York, als sie mit John noch in der Folkrockband "The Journeyman" sang. Damals war sie mit den Nerven am Ende, die Blondine hatte unglaubliches Heimweh nach ihrer warmen Heimat Kalifornien. Michelle konnte das raue Wetter an der amerikanischen Ostküste einfach nicht mehr ertragen. Um sie zu trösten, schrieb John diese Liebeserklärung an ihre Heimat. "California Dreamin'" wird tatsächlich ein Riesenhit und entwickelt sich später zur Hymne der Flower-Power-Bewegung.

Der Text …

… ist eine Ode an den Goldenen Staat Kalifornien. "Das Laub ist braun und der Himmel grau. Ich mache einen Spaziergang. In Los Angeles würde ich mich jetzt warm und geborgen fühlen - an solchen Tagen träumt man sich nach Kalifornien ..."

In den Charts …

… landet "California Dreamin'" in den USA auf Platz vier. In Deutschland und Großbritannien erreicht der Song die Top 30.

Und heute?