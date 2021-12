Sänger Bob Geldof ist schockiert. Im Oktober 1984 sieht er eine Fernsehdokumentation über die Hungersnot in Äthiopien und beschließt spontan zu helfen. Er ruft seinen Freund Midge Ure an und gemeinsam schreiben sie einen Song, um Geld für die Hungernden zu sammeln. Ein paar Telefonate der beiden genügen schließlich, um fast die komplette Garde der bekanntesten Musiker aus England und Irland für das Projekt zu gewinnen. Band Aid ist geboren, neben Geldof und Midge Ure sind unter anderem Duran Duran, George Michael, Sting, Boy George, U2, Phil Collins und Status Quo dabei. "Do they know it's christmas" wird an nur einem Tag in einem Studio in West-London produziert. Der unglaubliche Starauflauf sorgt für chaotische Zustände, doch der Aufwand lohnt sich. "Do they know it"s Christmas" wird ein Welthit und spielt zwölf Millionen Euro für die Hungerhilfe ein.