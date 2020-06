Mittlerweile können sie darüber schmunzeln. Was die Bee Gees in den letzten fast 30 Jahren für eine Achterbahnfahrt erlebt haben, ist wahrscheinlich einzigartig. In den 1960er-Jahren werden sie mit Hits wie "Massachusetts" zu Weltstars. Doch dann floppen ihre Alben und die Brüder trennen sich völlig zerstritten. Wenig später finden sie wieder zusammen und landen in der Disco-Ära bahnbrechende Erfolge.