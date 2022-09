1986: Das Musical "Das Phantom der Oper" von Andrew Lloyd Webber wird am Broadway uraufgeführt und sorgt weltweit für Furore O- Ton und Cutting Crew veröffentlicht "(I just) died in your arms".

Beziehung mit Auf und Ab

Ein Jahr haben sie sich nicht gesehen. Doch gleich ist da wieder diese ganz spezielle, explosive Stimmung im Raum. Nick Van Eede, Sänger der Band Cutting Crew und seine Ex Andrea liebten sich abgöttisch, als sie noch ein Paar waren.

Doch sie konnten sich auch bis aufs Messer streiten. Ihre Beziehung war ein einziges Auf und Ab, der Schlussstrich letztlich unvermeidbar. Cutting Crew hatte mit dem Song den einzigen Hit ihrer Karriere. Bildrechte: imago/Scherf

Nacht mit Folgen

Doch mittlerweile ist aller Ärger verflogen und es knistert wieder zwischen den beiden. Für eine Liebesnacht kommen sie tatsächlich wieder zusammen, doch Nick ist nicht richtig bei der Sache. Immer wieder fragt er sich, ob der Sex mit der Ex wirklich eine so gute Idee ist.

Am Morgen danach schnappt er sich Zettel und Stift und fasst seine zwiespältigen Gefühle in Worte. Beschreibt, wie schön die Nacht war, und mit welchen Gedanken er zu kämpfen hatte. In den folgenden Tagen dann hat er nur noch diesen Song im Kopf, werkelt so lange, bis er eine fertige Version aufs Band gebracht hat.

