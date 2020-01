Natürlich liegen die Nerven danach völlig blank bei seinen Kollegen. Keiner fühlt sich in der Lage weiterzuarbeiten. Doch ihr Plattenboss Jerry Wexler kennt keine Gnade. Die begonnene Session muss beendet werden. Einen Ersatz hat er auch schon parat. Johnny Moore war bei den Drifters vor Jahren schon einmal am Start. Wurde gefeuert und soll nun in der prekären Situation wieder übernehmen.



Alle schlucken ihre Trauer herunter und versuchen so gut wie möglich ihren Job zu machen. Doch ein Schuss Melancholie schwingt in ihren Stimmen mit, als sie den von ihnen eher ungeliebten Song aufnehmen. Eine Nummer mit lateinamerikanischem Rhythmus, die von einem Mann und seiner Strandliebe handelt. Trotz oder vielleicht gerade wegen des etwas schwermütigen Stimmklangs wird die Nummer ein Riesenerfolg. "Under the boardwalk" landet in den Top 5 der US-Charts und gilt heute als einer der bekanntesten Songs der Drifters.