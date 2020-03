Die Popmusik ist mitten im Umbruch. Die Beatles und die Stones haben‘s bei ihren neuesten Songs vorgemacht: Die seichten Beat- und Popsongs der frühen 60er sind mittlerweile total out, die neuen Hits sind wesentlich komplexer. Jeder, der etwas auf sich hält, experimentiert mit indischen Instrumenten oder verzerrten Gitarren. Weltweit blüht die Hippie-Kultur auf, "Flower-Power" wird zum Slogan einer ganzen Generation und San Francisco zum ultimativen Pilgerort.

Der Text…

… bringt die Ideen der Flower-Power-Ära auf den Punkt. "Lasst uns nach San Francisco gehen, wo die Blumen so hoch wachsen. Die Sonne in San Francisco lässt deine Gedanken bis in den Himmel wachsen."

In den Charts…

… landet "Let's go to San Francisco" auf Platz vier in Großbritannien. In Deutschland erreicht der Titel die Top 20.

Und heute?