Paul Simon ist gestresst. Hunderte Konzerte und Fernsehauftritte musste er mit seinem Kompagnon Art Garfunkel in den letzten Monaten absolvieren, daher macht sich so langsam Frust breit.

Songs für ein neues Album sind Mangelware und jetzt nervt auch noch der Filmproduzent Mike Nichols, der frisches Songmaterial braucht. In seiner Unvernunft hat Simon einen Vertrag für einen Filmsoundtrack abgeschlossen. Drei neue Songs soll der Folkstar für das Gesellschaftsdrama "Die Reifeprüfung" schreiben. Das Problem: Die Zeit ist knapp, der Film ist bereits fast fertig geschnitten. Als Nichols erneut entnervt nach dem Stand der Dinge fragt, erwähnt der Musiker beiläufig, dass er an einem neuen Song arbeite, der nicht zum Film passe. Es ginge um vergangene Zeiten, die wenigen fertigen Takte handeln von Mrs. Roosevelt, der ehemaligen First Lady. Da platzt dem Filmproduzenten der Kragen. "Der Song handelt jetzt von Mrs. Robinson - einer der Film-Hauptfiguren - und basta!!!", so sein patziger Kommentar. Und tatsächlich einigen sich beide auf den neuen Songnamen und einen Titelausschnitt, der im Film vorkommt. Der Streifen wird ein Klassiker – und auch der Song "Mrs. Robinson" wird später in der komplettierten Version zum Hitparadenstürmer.