Danach verschanzt sich die Täterin im Haus, und wird noch vor ihrer Verhaftung von einem Journalisten angerufen. Auf die Frage warum sie die Schüsse abgab, antwortet Spencer am Telefon nur eiskalt: "I don’t like mondays. This livens up the day." Auf Deutsch: "Ich mag keine Montage. Das hier belebt den Tag." Bob ist fassungslos, vor allem über die kaltherzige Begründung des Mädchens. Später kommt heraus, dass sie unter psychischen Problemen leidet und das Gewehr von ihrem Vater zu Weihnachten geschenkt bekommt hat. Beim Prozess erklärt sie sich für schuldig und wird zu lebenslanger Haft verurteilt.