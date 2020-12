Sein Favorit "Mistletoe and wine" klingt fast wie ein Lied aus dem 19. Jahrhundert, dabei ist das Lied kaum mehr als 11 Jahre alt. Es stammt aus einem Musical, das auf dem Märchen "Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern" von Hans Christian Andersen basiert. Als Peter Gormley, der Ex-Manager des Briten, das Musical sieht, ist er begeistert und macht Cliff auf den Song aufmerksam – und der Rest ist Geschichte. "Mistletoe and wine" wird tatsächlich einer der größten Hits für Cliff Richard.

...von "Misteltoe and wine" war in der ursprünglichen Version eher satirisch – Cliff Richard änderte die Zeilen etwas um den religiösen Hintergrund stärker zum Ausdruck zu bringen. "Weihnachtszeit – Mistelzweig und Wein, Kinder singen christliche Reime".

In den Charts

...ist der Song ein Megaerfolg. Platz 1 in Großbritannien und in Deutschland in den Top 20.