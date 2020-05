Robby van Leeuwen hat sich hoffnungslos verknallt. Seine Auserwählte, die Sängerin Mariska Veres, hat der Holländer kürzlich auf einer Party der Rock-Band "Golden Earring" kennengelernt. Die kühle Brünette aus Den Haag ist nicht nur eine außergewöhnliche Schönheit, sie hat auch eine charismatische Stimme. Zu dumm jedoch, dass Mariska bereits in festen Händen ist und ausschließlich an Robbys Künsten als Gitarrist und Songschreiber interessiert ist. Als Liebhaber hat er also keine Chance - doch musikalisch werden sie tatsächlich zum Traumpaar.