Es ist eine illustre Runde, die sich da im Nachtclub "Billy's" auf ein Bier zusammengefunden hat. Barbesitzer und Modeikone Steve Strange, DJ und Schlagzeuger Rusty Egan und Gitarrist Midge Ure haben sich in den Kopf gesetzt, die Charts zu revolutionieren. Sie alle haben die momentan so angesagte Punkmusik satt, wollen lieber mit elektronischer Popmusik durchstarten, die von Kraftwerk und David Bowie beeinflusst ist. Sie gründen das Steve-Strange-Project, später umbenannt in Visage, und holen noch Billy Currie und einige Musiker der Band Magazine ins Boot. Das Problem: sie alle sind viel beschäftigt, müssen eher nebenbei an ihren Songideen basteln. Billy Currie z.B. ist mit Gary Numan auf Tour und nutzt den Soundcheck um an einem Synthesizer-Riff herum zu probieren. Er nennt die Songidee "Toot City" und will die fertige Version eigentlich nur als Erinnerung an die Tour festhalten. Doch Steve Strange und Midge Ure erkennen sofort das Potential der Nummer und überreden Currie daraus einen Visage-Song zu machen. Ure schreibt einen düsteren Text und Strange singt die geheimnisvolle Synthie-Hymne, die tatsächlich zum Meilenstein wird, und den Beginn einer neuen musikalischen Epoche einläutet - "Fade to grey".