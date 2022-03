Oldie-Geschichte "Chiquitita" von Abba

Im Büro von Abba-Manager Stig Andersson herrscht absolute Krisenstimmung. Erst zeigt die Erfolgskurve der vier Schweden steil nach unten: doch noch viel schlimmer: Privat ist genauso der Wurm drin. Agnetha und Björn haben sich getrennt. Selbst eine Paartherapie konnte den beiden nicht helfen. Eskaliert ist die Situation ausgerechnet zum Weihnachtsfest. Am 25.12. zieht Agnetha wütend aus der gemeinsamen Villa aus und wohnt seitdem mit den Kindern im Gästehaus ihrer Plattenfirma Polar Music. Stig Andersson muss all seine Überredungskünste aufbieten, um das zerstrittene Paar an einen Tisch zu bewegen.

Dann, nur wenige Tage später die Entwarnung: In einer Krisensitzung beschließen die Vier, dass es trotz der Trennung mit Abba weitergehen soll. Jetzt erst recht, denken sich Benny, Björn, Frida und Agnetha, und planen ein fulminantes Comeback. Im Rahmen einer Unicef-Gala in New York stellen sie ihr neustes Werk vor. Eine lateinamerikanisch angehauchte Nummer, inspiriert vom Simon & Garfunkel-Song "El condor Casa" Und tatsächlich gelingt die spektakuläre Rückkehr, obwohl Kritiker und Fans kaum noch an eine Fortsetzung der Abba-Karriere glaubten. "Chiquitita" wird ein Riesenhit und zählt heute zu den beliebtesten Abba-Songs.