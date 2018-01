Björn Ulvaeus und Benny Anderson suchen händeringend nach Inspiration. Bisher haben sie alle Abba-Hits in ihrer Heimat Schweden geschrieben, konnten zu Hause ihre Kreativität einfach am besten entfalten. Doch diesmal gehen sie ganz andere Wege. Düsen extra nach Barbados, um neue Ideen zu sammeln. Dort genießen sie Strand und Sonne und kommen tatsächlich auf den Gedanken, ein Musical zu schreiben, das die Konflikte um Weihnachten und den Jahreswechsel aufs Korn nimmt.

Die erste Songidee trägt den Arbeitstitel "Daddy Don't Get Drunk On Christmas Day". Den zufällig im gleichen Hotel residierenden John Cleese von der Komikertruppe Monty Python beauftragen sie spontan ein Script dafür zu schreiben. Wieder zu Hause verlieren sie zwar das Interesse an dem Musical, doch die eine Titelidee lässt sie nicht mehr los. Für die etwas melancholisch anmutende Melodie entwerfen sie einen neuen Text. Verlegen die Handlung auf den Neujahrstag und erzählen über die eher nachdenkliche Stimmung am ersten Tag des Jahres, nach all den großen Silvesterfeierlichkeiten. Und tatsächlich gelingt ihnen ein kleines Meisterwerk. "Happy New Year“ wird etwas verspätet ein großer Erfolg und zählt heute zu den bekanntesten Titeln von Abba.