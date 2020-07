Eigentlich sind Björn und Benny überglücklich! Mit einer Riesenparty haben sie kürzlich ihr erstes eigenes Tonstudio "Polar Music" eröffnet. Endlich können sie im heimatlichen Stockholm ganz in Ruhe an ihren neuen Hits feilen. Doch die Arbeit an dem Studio hat viel Zeit in Anspruch genommen. Mehr als ein halbes Jahr ist es mittlerweile her, dass Abba ihren letzten Chartstürmer feierten. Daher gehen sie gleich ans Werk.

Der Text...

... handelt vom sogenannten "Disco-Leben" einer Großstadt. "Warten auf den Sonnenaufgang, die Seele tanzt im Dunklen – in der Sommernacht-Stadt".

In den Charts...

... landet "Summer Night City" auf Platz 6 in Deutschland. In Schweden sowie in 3 weiteren Ländern erreicht die Nummer sogar den Spitzenplatz.

Und heute?