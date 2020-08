Gemeinsam haben sich die vier berühmten Schweden auf eine unbestimmte Auszeit geeinigt. Und die wird ausgiebig genutzt. Frida nimmt als erste Fahrt auf: produziert gemeinsam mit Phil Collins ein rockiges Soloalbum. Benny und Björn werkeln nach einer Pause fieberhaft an dem Musical "Chess" und Agnetha folgt schließlich ebenfalls, arbeitet mit Produzent Mike Chapman an ihrem ersten englischsprachigen Solowerk. Allerdings läuft‘s für sie anfangs nicht wirklich rund.



Da sie nur einen selbst verfassten Song zu den Sessions mitbringt, müssen noch geeignete Titel anderer Songschreiber her. Fündig wird sie unter anderem bei dem britischen Musiker Tony Ashton, früher Mitglied der 60er-Jahre-Beatband Remo Four. Dessen Song "The heat is on" wurde bereits von Noosha Fox erfolglos veröffentlicht. Doch für Agnetha funktioniert die Nummer bestens. Als erste Single ihres Soloalbums „Wrap your arms around me“ veröffentlicht, landet „The heat is on“ europaweit in den Charts und beschert Fältskog einen Achtungserfolg als Solokünstlerin.