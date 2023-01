Der Text

"Take on me" erzählt die simple Liebesgeschichte von einem Mann, der eine Frau für sich gewinnen will: "Heute stelle ich schon wieder fest, Dass du mir ausweichst. Ich komme und hole mir deine Liebe, OK? Vertrau mir, lass dich auf mich ein. In ein, zwei Tagen werde ich fort sein."

In den Charts

Platz 1 in Deutschland und in 35 weiteren Ländern. Außerem ist A-ha die erste Band aus Norwegen, die in den USA die Topposition erreicht - Rekorde hat der Titel viele aufgestellt. Damals in Deutschland mit in den Top 3: Midge Ure mit "If I was" und Modern Talking mit "Cheri Cheri Lady".

Und heute?