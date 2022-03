Oldie-Geschichte "Forever young" von Alphaville

"Forever young" Marian Gold, Bernhard Lloyd und Frank Mertens sind total bedient. Da haben sich die Drei extra für die Karriere aus dem beschaulichen Münster nach West-Berlin begeben, doch vom großen Rampenlicht sind sie meilenweit entfernt. Ohne Geld in der Tasche wohnen sie in besetzten Häusern ohne Heizung, fliehen im Winter vor der Eiseskälte in Kneipen, um sich wieder aufzuwärmen. Doch ihren Traum lassen sie sich nicht nehmen. Mit billigen Synthesizern werkeln sie in jeder freien Minute an ihrer Musik. Lassen sich von der Hektik der Großstadt in ihren Texten inspirieren. Und sie erleben hautnah die Auswirkungen des kalten Krieges im geteilten Berlin.