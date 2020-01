Dort hört er zufällig den Elvis-Song "It’s now or never" und beschließt, jetzt oder nie, ein neues Leben zu starten. Tatsächlich kriegt er die Kurve, landet im Musikbusiness, spielt jahrelang erfolglos in verschiedenen Bands. Später komponiert und produziert Barry Disco-Songs und gründet schließlich sogar sein eigenes Orchester. Und plötzlich schlägt sein erstes Soloalbum so richtig ein.



Mit Anfang 30 ist Barry White ein umjubelter Star und dazu auch noch frisch verliebt. Glodean heißt seine Angebetete, Sängerin der Mädels-Truppe "Love Unlimited". Ihr widmet er einen brandneuen Song, der bezeichnenderweise "Can't Get Enough For Your Love, Baby" heißt. Der Song wird nicht nur ein bahnbrechender Hit und einer seiner erfolgreichsten Schmachtfetzen, tatsächlich kann Barry von ihrer Liebe nicht genug bekommen und heiratet seine Glodean nur wenige Monate später.