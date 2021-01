1963: Der Sketch "Dinner for one" wird in Hamburg aufgezeichnet - und die Beatles veröffentlichen "All my loving".

Jane Asher hat er bei einem Interviewtermin kennengelernt. Die rassige Rothaarige arbeitet bei der BBC. So ein richtiges Paar sind die beiden noch nicht, aber Paul ist derzeit mächtig am Baggern. Auch im Tourbus unterwegs zum nächsten Konzert denkt er nur an sie. Also nimmt er Zettel und Stift und bringt seine Frühlingsgefühle aufs Papier.



Es ist das allererste Mal, dass er einen Songtext vor der Melodie schreibt. Am Auftrittsort angekommen, komponiert er schließlich am Klavier die passende Musik dazu. Und überzeugt alle. Die Beatles nehmen "All my loving" sofort in ihr Liveprogramm auf. Und Jane Asher ist derart überwältigt von der Liebeserklärung, dass die beiden Turteltäubchen wenig später ein Paar werden.