John, Paul, George und Ringo können es kaum abwarten in der Stadt der Liebe zu spielen. Doch die erfolgsverwöhnten Pilzköpfe sind anfangs arg enttäuscht vom Publikum. Keine kreischenden Mädchen, nur selten sind die Shows ausverkauft. Einziger Vorteil für die Pilzköpfe - sie können sich mal wieder frei bewegen und die Clubs unsicher machen. Nach einer durchzechten Nacht arbeiten John und Paul schließlich fieberhaft an einem neuen Song. Paul verarbeitet im Text eine Idee, die ihn schon die ganze Nacht beschäftigt hat - Liebe ist keinesfalls käuflich, auch wenn in vielen Rotlichtbars etwas anderes vermittelt wird. Nur wenige Tage später nehmen die Beatles den Song in Paris auf - und die Fans sind begeistert. "Can't buy me love" wird ein Megahit und der Durchbruch in vielen Ländern Europas.