Die Beatles haben mit dem Song über die Straße "Penny Lane" in Liverpool Geschichte geschrieben. Bildrechte: EMI Music

Nach drei unbeschwerten Erfolgsjahren sind die vier Liverpooler an einem Wendepunkt angelangt. John, Paul, George und Ringo beschließen, keine Konzerte mehr zu geben und sich fortan ausschließlich auf ihre Alben zu konzentrieren. Geplant ist eine LP über ihre Heimatstadt Liverpool - eine Reise in ihre Kindheit.

John Lennon schreibt "Strawberry Fields Forever" über ein Waisenhaus in Liverpool. Und Paul McCartney komponiert "Penny Lane" über eine Straße, in deren Nähe John und Paul aufwuchsen. In der naheliegenden St. Barnabas-Kirche hat McCartney auch seine ersten Gesangsversuche im Kirchenchor unternommen. Beide Songs kommen 1967 als gemeinsame Single heraus. Aus dem geplanten Liverpool-Album wird schließlich der Album-Klassiker "Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band".