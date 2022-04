Es ist wirklich frustrierend. Seit mehr als zehn Jahren ist George Harrison schon Teil der momentan erfolgreichsten Rockband - doch immer noch fühlt er sich nicht wirklich ernst genommen. Immer noch stehen die beiden Platzhirsche Paul McCartney und John Lennon im Fokus. Sie gelten als das Kreativteam der Beatles, das die Fab Four mit Hits versorgt.

Harrisons kompositorische Fertigkeiten werden dagegen eher belächelt. Doch das soll sich jetzt endgültig ändern. Mittlerweile hat George Dutzende neue Songs in der Schublade, unter anderem eine Nummer, die er schon seit einem knappen Jahr mit sich herumträgt. Eine Ballade, an der er immer wieder werkelt, weil ihm die Liebeserklärung an seine Frau Pattie so viel bedeutet. Vor allem mit dem Arrangement ist er nie so richtig zufrieden. Mit großem Orchester oder lieber ruhig mit Piano. Oder vielleicht doch ganz spartanisch nur mit Stimme und Gitarre?

Gemeinsam mit Produzent George Martin arbeitet er schließlich eine Version aus, die endlich beweist, was für ein Riesentalent in Harrison schlummert. Nicht nur John, Paul und Ringo sind begeistert und bezeichnen die Nummer als Highlight des neuen Albums "Abbey Road". "Something" wird ein Hit und landet weltweit in den Top-5 der Singlecharts.

Der Text

Die Zeilen beschreiben seine Liebe und Zuneigung zu Pattie Boyd. Die Anfangszeile "Something in the way she moves" hat George übrigens vom gleichnamigen Song seines Musikerkollegen und Freundes James Taylor übernommen. "Irgendetwas an der Art, wie sie sich bewegt, zieht mich an wie bei keiner anderen."

Coverversionen