Oldie-Geschichte der Woche "Black Velvet" von Alannah Myles

Christopher Ward ist nicht nur ein begnadeter Songschreiber, er arbeitet auch als VJ für den kanadischen Fernsehsender Much Music. Dort kündigt er die heißesten Musikvideos an oder er berichtet über Stars und Sternchen im Popbusiness. Zum zehnten Todestag von Elvis Presley hat sich sein Sender etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Gemeinsam mit einer Busladung Fans soll Ward ins Elvis-Mekka nach Memphis düsen und herausfinden, wie groß die Leidenschaft für den King of Rock 'n' Roll immer noch ist. Was ihn erwartet, sprengt jegliche Vorstellungskraft. Elvis wird immer noch geradezu kultisch verehrt.