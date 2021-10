Filmregisseur David Lynch verliebt sich in einen seiner Songs. Spielt den Titel "Wicked game" in seinem Film "Wild at heart" und sorgt dafür, dass Isaak quasi über Nacht zum Star wird. Der Titel entert weltweit die Top 10 der Singlecharts. Und besonders der charakteristische Schwarz-weiß-Videoclip, in dem sich der Frauenschwarm gemeinsam mit Supermodel Helena Christensen räkelt, bleibt in Erinnerung.



Im Fahrwasser des Erfolgs nutzt Isaak dann die Chance und veröffentlicht auch seine allererste Single erneut, und landet gleich den nächsten Volltreffer. "Blue Hotel" wird ein Hit und zählt heute zu bekanntesten Songs von Chris Isaak.

Der Sänger Chris Isaak Bildrechte: Warner Music